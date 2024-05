Il Divo celebra 20 anos com turnê inédita e promete: 'Será surpreendente'

O icônico Il Divo, formado por Urs Buhler (tenor/Suíça), Sébastien Izambard (tenor/França), David Miller (tenor/Estados Unidos) e Steven LaBrie (barítono/Estados Unidos), desembarca no Brasil em maio para celebrar 20 anos de carreira.

Reconhecidos mundialmente pelas vozes poderosas e melodias encantadoras, os integrantes do Il Divo revelaram em entrevista a Splash que os fãs brasileiros podem esperar por shows inesquecíveis, com um setlist que promete encantar e emocionar o público.

"Tocamos no Brasil há dois anos e foi uma experiência muito boa. O público brasileiro tem muita paixão e adora música", disse o francês Sébastien Izambard.

Sebastien Izambard, um dos três tenores do Il Divo Imagem: Dave Simpson/WireImage/Getty Images

"Esse show será muito surpreendente! Não quero falar muito para não dar spoiler, mas não será parecido com nenhum show do Il Divo que alguém já tenha visto antes", completou David Miller.

A turnê no Brasil começa no dia 18, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio; no dia 19 passa por Belo Horizonte, no Arena Hall; no dia 23 por São Paulo, no Espaço Unimed; no dia 25 por Curitiba, no Teatro Guaíra; e no dia 26 por Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana.

David Miller, do Il Divo, promete show surpreendente no Brasil Imagem: Rita Franca/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Além da tour, o quarteto lançou em fevereiro o álbum "XX: 20th Anniversary", produzido pelo ganhador do Grammy e do Latin Grammy, Carlos Fernandes Lopes.

Décimo álbum de estúdio do Il Divo, "XX: 20th Anniversary" apresenta versões de artistas renomados, como Whitney Houston, Gnarls Barkley e Elvis Presley, além de uma composição original escrita pelo grupo, intitulada "Despertar Sin Ti".

Aproveitando o revival do formato, "XX: 20th Anniversary" será o primeiro álbum do quarteto disponível em vinil.

Urs Buhler, do Il Divo, que se apresenta no Brasil em maio Imagem: Denise Truscello/WireImage/Getty Images

Para o suíço Urs Buhler, os shows vão agradar tanto os fãs antigos quanto novos apreciadores das vozes do Il Divo. "Se você está com a gente há 20 anos, 10 anos, 5 anos ou há algumas horas, queremos que você se sinta tocado pela nossa música."

Queremos mostrar ao mundo que não perdemos nada do nosso amor, paixão pela música, do nosso entusiasmo por estar no palco e cantar para o nosso público. Urs Buhler

O grupo ainda conta com um novo membro. Quase dois anos após perder Carlos Marín para a covid-19, Il Divo anunciou o barítono Steven LaBrie como integrante oficial em agosto de 2023.

Steven LaBrie entrou no Il Divo no ano passado para substituir Carlos Marín, que morreu de Covid-19 Imagem: Getty Images

O sucesso nunca é garantido, e quando começamos o Il Divo, há 20 anos, tudo o que tínhamos era uma lista de músicas e muita paixão. Mas como você continua fazendo algo que faz sucesso sem ser repetitivo? Tudo o que podemos fazer é realmente seguir nosso coração, nosso instinto musical e esperar que as pessoas gostem. Nos envolvemos 100% sempre. E, até agora, funcionou.

David Miller

Il Divo - Tour XX Aniversário

Rio de Janeiro

Quando: 18/5, às 21h

Onde: Vivo Rio (av. Infante Dom Henrique, 85, Glória)

Quanto: de R$ 209 (setor 3, meia) a R$ 858 (camarote ou pista premium, inteira)

Classificação: 12 anos

Ingressos à venda no site da Ticket 360.

Belo Horizonte

Quando: 19/5, às 20h

Onde: Arena Hall (av. Nossa Sra. do Carmo, 230)

Quanto: de R$ 308 (cadeira superior prata, meia) a R$ 1.144 (cadeira setor I, inteira)

Classificação: 18 anos (menores poderão ingressar e permanecer no local somente acompanhados dos pais)

Ingressos à venda no site da Sympla.

São Paulo

Quando: 23/5, às 21h30

Onde: Espaço Unimed (r. Tagipuru, 795, Barra Funda)

Quanto: de R$ 218,50 (setor J, meia) a R$ 1.035 (camarote, inteira)

Classificação: 12 anos

Ingressos à venda no site da Ticket 360.



Curitiba

Quando: 25/5, às 21h

Onde: Teatro Guaíra (r. XV de Novembro, 971)

Quanto: de R$ 230 (segundo balcão, meia) a R$ 920 (plateia premium vermelha, inteira)

Classificação: livre

Ingressos à venda no site da Disk Ingressos.

Porto Alegre

Quando: 26/5, às 21h

Onde: Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685)

Quanto: de R$ 350,75 (plateia alta lateral, meia) a R$ 1.300 (plateia baixa VIP gold, inteira)

Classificação: livre

Ingressos à venda no site da Symplia.