Com house music cantada, Romy, do The XX, abre no C6 Fest um clube londrino

Se tem uma coisa que os ingleses sabem fazer é dar uma festa. Romy, integrante do The XX, transformou a Tenda Metlife num clube londrino com seu show de house music cantada.

Precisou apenas de uma DJ/produtora musical, um punhado de faixas potentes e sua voz angelical, que segue a escola de vocalistas inglesas elegantes como Tracey Thorn (Everything but the Girl) e Sophie Ellis-Bextor.

Seguindo um formato de music non stop como um set de DJ, Romy passeou por músicas de sua carreira solo, que viaja por sua paixão pela house music com forte sotaque inglês - ou seja, é lotada de timbres sintéticos e camas que flertam com o trance

Ainda que tímida, ela se diverte com junto com à plateia, pulando e dançando com o microfone em mãos e, às vezes, tocando teclado.

Festeira, ela se juntou à sua DJ pra tocar como se fosse um F2F, o novo formato da moda em que DJs tocam um de frente pro outro. E ela interagiu com um: "Are you emocional? Querem dançar? Estamos nervosas mas vamos tocar uma música nova".

Romy durante sua apresentação no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

As referências de cantoras inglesas de dance music são impossíveis de tirar da cabeça, e Romy faz jus a elas e também à força e à tradição da terra da rainha quando o assunto é pista de dança.

Com essa voz de anjo, ela poderia estar cantando qualquer tipo de música, mas escolheu a música eletrônica. Sorte dos clubbers.