Michel Teló comenta sobre família no RS: 'Fizeram marmitas para ajudar'

Antes de subir ao palco na Virada Cultural, Michel Teló comentou sobre a família no Rio Grande do Sul, que foi afetada pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas. O cantor contou que eles fizeram marmitas para ajudar.

O que aconteceu

O cantor falou da situação do Rio Grande do Sul, onde familiares residem. No camarim, antes de se apresentar na Arena Capela do Socorro, na zona sul de SP, na Virada Cultural, o sertanejo conversou com o Splash.

Tem sido uma ótima corrente, todo mundo se ajudando. Minha família organizou um esquema de marmitas, montou uma cozinha e tem ajudado amigos. Michel Teló

Um tio do sertanejo perdeu a casa e teve toda a estrutura "levada morro abaixo". "Mas está tudo bem. Tem sido lindo ver todo mundo ajudando", afirmou.

Michel Teló falou da corrente para ajudar vítimas das enchentes no RS Imagem: Júlio Boll/UOL

Carreira

Teló começou a ganhar visibilidade como vocalista do grupo Tradição, onde ficou até 2008. Depois, lançou carreira solo e se destacou com o hit "Ei, psiu! Beijo me liga". Em 2011, no entanto, seu sucesso atravessou fronteiras com o hit "Ai Se Eu te Pego".

Nos últimos anos, foi um dos jurados do The Voice e The Voice Kids, da Globo, sendo o heptacampeão da versão adulta do reality musical. Em 2023, o cantor voltou com seu bloco Bem Sertanejo durante o Carnaval de São Paulo, na Av. Faria Lima.

Além dele, a Arena Capela do Socorro recebeu, neste sábado, as apresentações musicais de Roberta Miranda, A Dama e Ilê Aiyê. O local também sediou a intervenção Naifactory - Corujas