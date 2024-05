Após atraso, Léo Santana traz clima do Carnaval baiano para Virada Cultural

Mesmo com o atraso de quase uma hora, Léo Santana levou o swing do Carnaval de Salvador para a apresentação na 19ª edição da Virada Cultural, neste sábado (18), no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Público contagiante mesmo com demora do início do show. Apesar do atraso de quase uma hora, o público aguardou ansiosamente por uma das atrações mais esperadas do palco do Vale do Anhangabaú.

Show com hits. Um dos artistas mais reconhecidos da atualidade, o "Gigante" embalou seus maiores hits como "Zona de Perigo".

Léo Santana contagia público no Vale do Anhangabaú Imagem: Marcelo Justo/UOL

Crianças, jovens e famílias marcaram presença. No palco, o cantor saudou o público nordestino, nortista e LGBTQIA+. A paraense Joelma e Pablo Vittar, um ícone do público LGBTQIA+ também se apresentam no palco.

Mais shows no mesmo palco. O Palco do Vale do Anhangabaú também recebe o britânico Julian Marley, quinto filho do ícone do reggae Bob Marley e o rapper Djonga.

