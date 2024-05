Ayra Starr 'stalkeou' Anitta para parceria inédita: 'Curtia todas as fotos'

Ayra Starr foi um dos destaques do primeiro dia do C6 Fest neste sábado (18). Ela se apresentou no palco Arena Heineken no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e estreou sua relação com os brasileiros ao se apresentar por aqui pela primeira vez.

O que aconteceu

Ela se vestiu com a bandeira verde e amarela no show e, seu próximo passo é uma colaboração com Anitta. Para acontecer, a nigeriana deu uma stalkeada na brasileira nas redes sociais.

"A gente se segue nas redes sociais, e eu sempre estava na DM dela, curtindo tudo o que ela postava. Vi um vídeo dela dançando e gritei: 'Ela é tão linda'", disse. Agora elas são boas amigas.

Arya contou que queria trazer uma perspectiva diferente para a música, a ser lançada no próximo dia 31 de maio. "Ela trouxe aquela energia brasileira para a música. Ficou perfeita".

Sobre o show no Brasil, ela confessou que estava se sentindo nervosa antes de entrar no palco, mas acabou relaxando depois de receber a energia do público brasileiro. Ela escolheu o show no festival para cantar faixas inéditas do disco a ser lançado. "Depois eu percebi que não tinha com o que me preocupar."

O resultado, para ela, foi uma vontade de retornar para cá. "Eu com certeza vou voltar. Vocês não tem mais escolha. Me deem meu passaporte".