Mulher perde a paciência com sofá inflável em festival: 'Melhor uma canga'

Canga, grama ou em pé, cada um deu seu jeito para curtir o segundo dia do C6 Fest. Ludmila Neves, 37, já tinha tudo preparado desde dezembro de 2023.

Ela estava na plateia do show do The Cure no Primavera Sound, viu muitas pessoas com sofá inflável e resolveu comprar um ali mesmo pro seu proximo festival. "A gente tava cansado, vi as pessoas sentadinhas no sofá xinga e falei: 'quero um desse". Ela só não contava com o fato de que não seria tão fácil assim.

Antes da entrevista, Ludmila ficou alguns minutos "brigando" com o sofá, que precisava de vento pra encher. Enquanto isso, sua amiga Simona Tesini, 46, tirava sarro e vaiava. "Era mais fácil comprar uma canga", afirmou, rindo.

Recém-recuperada de dengue, Juliana Antunes, 46, também estava animada com a ideia do sofá inflável. "Foi uma das coisas que me convenceu a vir. Elas falaram: 'a gente tem um sofa, qualquer coisa você deita no sofa", diz rindo e afirmando que a situação virou a piada entre as amigas.

As três estavam animadas para ver Blackpumas, headline da noite no palco Heineken, e Soft Cell, que se apresentou no palco MetLIfe.