Virada: Michel Teló transforma Capela do Socorro em karaokê sertanejo

Michel Teló garantiu o agito da Arena Capela do Socorro, zona sul de São Paulo, na noite de sábado (18) da Virada Cultural. Após o local ter recebido um público abaixo do esperado na abertura do evento, o sertanejo praticamente lotou o espaço.

O que aconteceu

Como de praxe, o artista seguiu um repertório animado e apostou em modões, transformando o show em um verdadeiro karaokê. No setlist, clássicos como "Evidências", "Ainda Ontem Chorei de Saudade" e "Saudade da Minha Terra" arrancaram o coro da plateia.

Outros sucessos da carreira de Teló, como "Bará, Bará, Berê, Berê" e "Ai se eu te pego", também marcaram presença. Em vários momentos, era possível ver casais dançando como se a área fosse uma grande pista de baile.

Michel Teló em show na Arena Capela do Socorro, na zona sul de SP, na Virada Cultural Imagem: Júlio Boll/UOL

Assim como a Virada Cultural, que incentiva doações para o Rio Grande do Sul, Teló fez um apelo ao público sobre a situação no estado: "Minha família nasceu em Encantado e meu coração segue com o pessoal de lá, temos que continuar ajudando."

Após o fim do show do cantor, a Arena Capela do Socorro encerrou sua programação de sábado. O dia ainda contou com apresentações de Roberta Miranda, A Dama, Ilê Aiyê e Billy SP.