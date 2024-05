Virada Cultural: Planta & Raiz lota show com fãs na zona sul de SP

A banda Planta & Raiz lotou a Arena Parelheiros, na zona sul de São Paulo, na Virada Cultural da Solidariedade, na tarde de sábado (18).

O que aconteceu

A banda agitou o público de Parelheiros, mesmo com a chuva apertando. Durante o show, eles cantaram sucessos de Bob Marley, como "Is This Love" e "No Woman no cry" em um formato acústico.

A banda comentou sobre a felicidade em tocar na região. "A gente ama tocar na quebrada. O reggae é música do gueto. A mensagem do estilo é trazer esperança. Todos mundo é capaz de realizar o sonho que a gente tem na mente", disse Zeider, vocalista do Planta & Raiz com exclusividade para o Splash.

Um fã comemorou a oportunidade de ver a banda pertinho de casa. "Eu me sinto feliz demais de ver o Planta & Raiz na nossa quebrada, do lado de casa. Me sinto seguro aqui e não no Centro da cidade", disse Sérgio Rocha, 34, morador do Grajaú.

O amigo Fabio Rodrigues, 34, explicou que eles são fãs da banda e tem um sabor especial o show em Parelheiros. "A gente já foi até no Encontro das Tribos, mas ver o reggae deles aqui é outro astral. Tem que tem mais shows por aqui", contou Fábio.

"Perto de casa e ainda tem a vibe acústica desse show. É ainda mais aconchegante", contou Joana, 26, amiga de Fábio e Sérgio.

Joana, Fábio e Sérgio acompanham Planta & Raiz, mas é a primeira vez que acompanham um show gratuito Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Criação da banda

O reggae paulistano do Planta e Raiz nasceu quando os amigos de escola se reuniram para tocar covers. É claro que na lista não faltava covers de Bob Marley quando se apresentavam na feira da Praça Benedito Calixto, em Pinheiros.

Formação da banda. Além de Zeider (vocal), o grupo é formado por Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria) e completa 25 anos de carreira.

No fim dos anos de 1990 e começo dos anos 2000, algumas músicas como "Com certeza", "Aquele lugar", "Oh Chuva" e "Pra poucos" tocaram em várias rádios do país. O último álbum de estúdio foi "Exército Delirante" e saíram com uma turnê homônima, que passou por 15 estados. O trabalho foi produzido por Daniel Ganjaman.