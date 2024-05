Gracyanne Barbosa diz que assédio masculino aumentou após separação de Belo

Gracyanne Barbosa disse que tem recebido muitas mensagens de outros homens desde o fim do casamento com Belo, mas afirmou que não está preparada para viver um novo relacionamento agora.

O que aconteceu

Barbosa revelou que as cantadas tiveram início assim que a notícia do divórcio foi divulgada na imprensa. Nos stories de seu perfil no Instagram, a influenciadora contou que há pretendentes que procuram até mesmo as pessoas que trabalham com ela para convidá-la para sair.

A influenciadora ressaltou que não está procurando um novo amor no momento. "As pessoas automaticamente acham que estar solteira é estar procurando alguém, mas não é. Estou no meu processo de cura, de mudança, entre outras coisas que não quero falar agora".

Gracyanne também falou que neste sábado (18) seria o aniversário de 12 anos de seu casamento com Belo. Ela admitiu que ficou reflexiva pela data e rememorou a união com o pagodeiro. "Há 12 anos estávamos vivendo um momento único, incrível, lindo e inesquecível, um verdadeiro sonho".

Barbosa destacou que a data trouxe uma misto de sentimentos. "Passei o dia pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas, que estiveram conosco neste dia especial e acompanharam tudo. Um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar em palavras. Um dia feliz se tornou um dia difícil".