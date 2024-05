Clássicos do Calypso marcam show de Joelma na Virada Cultural

A cantora paraense Joelma, 49, foi a segunda atração do Palco Anhangabaú deste sábado (18), na 19ª edição da Virada Cultural.

O que aconteceu

A apresentação foi marcada pelas músicas da Isso é Calypso Tour, que traz os clássicos do grupo. A filha de Joelma, Yasmin Mendes, 20, fez uma participação especial em duas músicas.

Joelma se apresentou na Virada Cultural de 2024 Imagem: Marcelo Justo/UOL

Em sua estreia na Virada, Joelma levou pessoas de vários bairros para o centro de São Paulo. O público se misturou entre fãs antigos e uma nova leva — que chega após impulso na carreira com o hit "Voando pro Pará", que viralizou no TikTok.

O Palco do Vale do Anhangabaú também recebe Léo Santana, Julian Marley, Pablo Vittar e Djonga.

Público

O publicitário João Novaes faz sua estreia na Virada Cultural por conta da cantora. Natural de São Paulo, ele foi trajado com a bandeira do Pará em homenagem à Joelma.

Sou fã desde os 4 anos. É minha primeira vez na Virada e só vim por causa dela. Até para o Pará eu já fui por causa dela. Acompanhei a gravação do DVD. João Novaes

João Novaes, 21, foi ao Centro de São Paulo para assistir show da Joelma Imagem: Beatriz Mazzei/UOL

Um grupo de amigos saiu de Guaianases, na zona leste de SP, para aproveitar o show da paraense no Vale do Anhangabaú. "A gente curtiu as últimas edições na zona leste, mas jamais perderíamos Joelma e Pablo Vittar", disse Iara Camargo, 28.

Apesar do clima de violência do centro de São Paulo, eles compartilharam que estão satisfeitos com o policiamento. "A gente se cuida. Vem sem celular, só com dinheiro. Mas dessa vez estou achando bem tranquilo", contou Leo Martins, 33.

A apresentação

Joelma se apresentou na Virada Cultural de 2024 Imagem: Marcelo Justo/UOL