Qual é a ligação de Teca e José Inocêncio em 'Renascer'?

No capítulo de sexta-feira (26), Teca (Lívia Silva) chegou à fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira). A gestante sentiu uma ligação com o protagonista desde que viu o retrato do fazendeiro na casa de Buba (Gabriela Medeiros)

Nos próximos capítulos, Teca começa a ter visões com o local. Ela sente cada vez mais forte a conexão aquelas terras.

Se o remake seguir a mesma história da novela original, exibida em 1993, Teca é sobrinha-neta de Maria Santa (Duda Santos). Na verdade, ela é neta de Marianinha, a irmã de Santinha que foi expulsa de casa grávida pelo pai Venâncio (Fábio Lago).

Após ser renegada pelos pais, a jovem casou com Rachid (Almir Sater). Nos próximos capítulos, o libanês deve revelar que perdeu o contato com seu enteado, pai de Teca, após a morte da esposa.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.