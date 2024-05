A Grande Conquista: Prova final da Vila foi realizada em reality da Netflix

Os 30 conquisteiros restantes na Vila disputam o Desafio Final em A Grande Conquista (Record), em uma prova que foi feita muito semelhante em "A Batalha dos 100", da Netflix.

O que aconteceu

Os competidores enfrentarão uma Prova de Resitência. Os moradores tiveram que se dividir em três grupos: amarelo, cinza e roxo.

A dinâmica consiste em usarem a força dos braços e mãos para ficarem pendurados em um estrutura suspensa. Os três vileiros que saírem por último ganham um prêmio de R$ 10 mil.

Em "A Batalha dos 100", reality sulcoreano na Netflix, os competidores enfrentaram uma prova muito parecida onde também ficavam pendurados em uma estrutura suspensa, e os que ficassem mais tempo na dinâmica, ganhavam vantagens na próxima fase do jogo.

A prova de A Grande Conquista será exibida no programa desta quarta-feira (8).

Confira um trecho da competição que rolou no reality da Netflix:

DESAFIO FINAL EM A GRANDE CONQUISTA!



Veja como foi feita a mesma prova no Reality "A Batalha dos 100" da Netflix ! #AGrandeConquista pic.twitter.com/gTNmrup5hj -- MattyBala (@MattyBala) May 7, 2024

