Após acordar do coma, homem misterioso recebe nome escolhido por Vênus

Nos próximos capítulos da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), o homem misterioso que tentou matar Vênus (Nathalia Dill) acorda do coma sem memória.

O que vai acontecer

Traumatizada por ter atropelado o rapaz, a irmã de Electra (Juliana Paiva) fica ao seu lado no hospital. "Por que você tava correndo tanto? Você não tá sozinho, vou ficar aqui com você, não vou sair daqui até você ter alta. Prometo que vou te ajudar a achar sua família", diz ela para o desacordado.

Depois disso, Vênus sente a mão do homem mexer. "Tá acordando... ele tá acordando", afirma para o médico.

Ao acordar, ele diz que está sem memória. Sem saber que ele é a pessoa que tentou matá-la, a noiva de Tom (Renato Góes) se dispõe a ajudá-lo.

Sem lembrar do seu nome, Vênus batiza o novo amigo com um apelido. Após contar ao desmemoriado sobre a história dos nomes com referência à astronomia na sua família, ela escolhe chamá-lo de Netuno.

