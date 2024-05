A Grande Conquista: Kaio e Hadad descobrem ida para Mansão; assista

Na noite desta segunda-feira (6), Kaio e Hadad foram os mais votados na 4ª Zona de Risco e foram direto para Mansão em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (7), o programa ao vivo mostrou a reação de Kaio Perroni e João Hadad ao descobrirem o brilhete dourado, que contava sobre a permanência no jogo. Hadad vibrou com a novidade:

Kaio já estava emocionado com a sua saída do programa, não conteve as lágrimas ao saber da escolha do público:

Foi aqui que pediram emoção? 🥹



Com vocês, o momento que o Kaio descobriu que não foi eliminado e garantiu a sua vaga na mansão! ✨️💚



ELE MERECE TANTO! 😭#TeamKaio #AGrandeConquista pic.twitter.com/KsO7xYfTCN -- Kaio Perroni 🪖 (@KaioPerroni_X) May 8, 2024

Na última berlinda, 35 participantes disputaram a permanência no jogo. No final, 17 foram eliminados e os 18 mais votados seguirão no jogo.

Porém, os dois com mais votos conquistaram um passe direto para a próxima fase. Esse acordo, foi feito apenas com o público, os moradores da Vila e os zoneados acreditaram na saída de 19 jogadores.

