Cria do Vidigal e ex-Record: quem é ator que faz José Augusto, par de Buba

Renan Monteiro, 37, é o responsável por interpretar José Augusto em "Renascer". No remake, o personagem começa a viver uma história de amor com Buba (Gabriela Medeiros). Esse é o papel de maior destaque do ator — considerado um dos novos galãs da Globo — em uma novela.

Quem é Renan Monteiro

O ator começou a carreira no teatro aos sete anos no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu. Começou ao lado de atores como Thiago Martins e Marcello Melo Jr., com quem divide cena em "Renascer", no projeto Nós do Morro.

Adulto, passou a dar aulas de teatro para crianças no projeto Nós do Morro, incluindo Juan Paiva, com quem também contracena no remake. "Eu fico muito orgulhoso. E também me enxergo no Juan. 'Caramba, é possível, né? A gente vem de uma favela do Rio de Janeiro, de um projeto social e olha onde a gente está hoje."

Renan trocou a Record pela Globo pouco antes de começar a gravar "Renascer". Na emissora paulistana, ele interpretava Hadade, antagonista da oitava e nona temporada de "Reis". "É engraçado. Às vezes, a gente não tem muito tempo para se preparar a um personagem. Terminei 'Reis' e dei tudo de mim para 'renascer'"

Mas a carreira dele é bem extensa e tem trabalhos relevantes no teatro e no cinema. Esteve no elenco de filmes, como o premiado "Cidade de Deus" (2002), e atuou nas novelas "Caminho das Índias" (2009), "A Regra do Jogo" (2015) e "Novo mundo" (2017), seu papel de maior destaque até agora.

Faço teatro há 30 anos. Viajei o mundo com peças, fiz muito cinema também. E, na televisão, venho galgando espaço até fazer uma novela das 9 agora. Tô feliz e me dedicando bastante para emocionar as pessoas.

Renan Monteiro

O ator é seguido por mais de 43 mil pessoas no Instagram. Por lá, compartilha fotos profissionais e alguns momentos da vida pessoal — como foto com a namorada, Sarah Firmo.

Destaque em "Renascer"

Tô muito feliz. A novela das 9 é algo muito doido. Não que eu não consiga mais ir à padaria, continuo indo à padaria, mas agora as pessoas comentam sobre a novela, as cenas sobre religião, sobre transfobia... Sempre fui um artista de teatro muito acessível, de se apresentar e depois conversar com o público. Pretendo levar isso adiante.

Renan Monteiro

José Augusto vive altos e baixos em Renascer. O personagem foi vivido por Marco Ricca na primeira versão da novela de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1993.

O ator acredita que o personagem tomou várias atitudes pensando no pai, mas tudo deu errado, até decidir seguir os próprios desejos. "Se formou como médico, mas o CRM foi cassado. Depois, descobriu que estava sendo traído pela mulher. A terceira [decepção] foi saber que é estéreo e que não pode dar um neto ao pai."

Após as decepções, ele retornou à fazenda e acabou se aproximando de Buba após a morte de José Venâncio. A aliança que se formou para manter o segredo a respeito do "filho" de José Venâncio naturalmente foi se tornando uma relação de muito carinho e admiração mútua.

Em cenas que irão ao ar ainda nesta semana, Buba dará o primeiro passo para que o novo casal se forme. Depois de uma noitada daquelas em uma boate LGBTQIA+, ela vê que Guto acordou cedo para preparar o café da manhã e começa a agradecê-lo por tudo que ele tem feito por ela. Buba, então, dá um beijo no rapaz. "É um personagem complexo, muito sensível."