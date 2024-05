Astro de K-pop doa milhões para ajudar vítimas do Rio Grande do Sul

Sung Hoon, ator sul-coreano, decidiu doar os lucros de evento da sua série A Vingança do Casamento Perfeito, no Brasil, para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Antes de embarcar para o Brasil, ele fez o anúncio no Instagram. "Vou embarcar em um avião para o Brasil dentro de poucas horas. Porém, antes de deixar a Coreia fiquei sabendo de algumas notícias infelizes. Soube que houve chuvas fortes na região sul do Brasil nos últimos dias, que causaram sérios problemas de enchentes"

"Após discussões com Sam Enter, o organizador do 'fan meeting' no Brasil e parece que nós não vamos conseguir ajudar muito. Ainda assim, decidimos doar todos os lucros do evento para as vítimas das enchentes"

O ator ainda desejou condolências as vítimas. "Deixo as minhas profundas condolências aos que estão sofrendo no momento e sinceramente espero que consigam se recuperar assim que possível e sem maiores danos. Vou embarcar no avião em breve e seguir para o Brasil. Vejo vocês lá".

Quem é Sung Hoon?

O ator tem 41 anos e antes de iniciar a carreira na atuação, ele foi nadador universitário, mas teve que parar após lesão na coluna.

Sung Hoon chegou até a ser treinador de natação no serviço militar da Coreia do Sul até se descobrir na atuação.

Além de A Vingaça do Casamento Perfeito, o ator já fez Jogo da Morte, Level Up, My Secret Romance e Woori, a Virgem, entre outros K-dramas.