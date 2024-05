'No Rancho Fundo': Blandina dá surra em Marcelo Gouveia na frente de todos

No capítulo de quarta-feira (8), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina (Luisa Arraes) dá uma surra em Marcelo Gouveia (José Loreto).

O que vai acontecer

Depois de descobrir sobre a a turmalina paraíba, a vilã faz amizade com Quinota (Larissa Bocchino). Quando as duas estiverem conversando no restaurante do hotel, serão surpreendidas com a chegada de Gouveia.

A mocinha ordena que o trambiqueiro lhe deixe em paz. "Marcelo Gouveia, cabra safado! Lhe mandei tomar seu rumo, peste! Mas não! Tu fica se esgueirando, farejando feito cachorro esgalamido! Pare de me espreitar, cabra sem-vergonha!", diz.

Blandina entra na discussão. "Quinota, o que está acontecendo aqui?", pergunta. "Esse safado! É o sujeito que...", responde a filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) "Mas esse homem se chama... Francisco Miguel!", mente a loira.

Marcelo tenta afastar a ex-amante da situação. "Quinota, não dê atenção a essa mulher! Da boca dela só sai mentira!", fala.

Depois disso, Blandina dá um chute no vilão. Ele cai no chão do hotel e apanha na frente de todos. "Chega, Blandina", implora o moço.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.