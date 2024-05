Susana Vieira sobre TV Globo: 'Se não me escalam, problema é deles'

Susana Vieira, 81, está feliz apos renovar contrato com a Globo, onde quer trabalhar até morrer — ela reforça que o vinculo é vitalício com o canal carioca.

O que aconteceu

Atriz lançou sua autobiografia em uma livraria do Leblon, na Zona Sul do Rio, onde recebeu amigos famosos e fãs nesta terça-feira (8). "Senhora do Meu Destino" também é assinado por Mauro Alencar e faz referência a um dos papeis mais marcantes de Susana na novela "Senhora do Destino".

Eu tô bem na Globo. Eu tenho esse contrato? [Se] Eles não me escalam, o problema é deles, porque eu sou maravilhosa. Susana Vieira

Contrato é vitalício ou tem validade de três anos? "Você acha que eu vou viver três anos? Vitalício é até quando a pessoa morre. Você acha que eu tô com cara de morrer? Só se for atropelada aqui? Eu não faço o menor plano de morrer."

O que Susana ainda quer fazer aos 80? "Quero escrever crônicas. Quero escrever sobre o governo, mas se for para falar do Brasil vou ter que sair do país. Também quero falar das dificuldades de ser mulher"

Namorado novo? "Estou namorando on-line. Ele mora em São Paulo e está uma delícia assim".