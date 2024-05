Cobertura de chuvas no RS eleva audiência da Globo; JN bate recorde em 2024

A Globo registrou crescimento de audiência de telejornais e programas de entretenimento com a cobertura das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Splash teve acesso aos dados de audiência do PNT da última segunda-feira (6).

O que aconteceu

Maior audiência em quase dois anos: o Jornal Nacional registrou 26 pontos de audiência. A cobertura com o apresentador William Bonner, 60, in loco igual os dados de outubro de 2023.

? Chuva leva casas e memórias em todo o estado do Rio Grande do Sul. Na tentativa de reencontrar parentes e amigos que ficaram para trás, desabrigados contam com a ajuda de profissionais da saúde e assistência social https://t.co/EMMOBc9j55 #JN pic.twitter.com/lecMXVP7CP -- Jornal Nacional (@jornalnacional) May 7, 2024

Recorde de audiência às segundas: o Bom Dia Brasil fez 9 pontos, segundo os dados do PNT, e teve a sua melhor segunda-feira em audiência. Em números consolidados, a quantidade de telespectadores do BDB foi maior desde outubro de 2023.

Audiência alta na hora do almoço: o Jornal Hoje seguiu o mesmo caminho dos outros telejornais e também registrou a maior audiência no PNT (13 pontos) — feito alcançado pela última vez em novembro de 2023.

Encontro cresce com cobertura no RS: a ida da apresentadora Patrícia Poeta, 47, também refletiu no aumento da audiência de sua atração. O programa teve 8 pontos em São Paulo e 32% de participação, enquanto registrou 12 pontos no Rio de Janeiro e 41% de participação.

A solidariedade do povo brasileiro é de se admirar. #Encontro pic.twitter.com/RlS6Mpnt1n -- TV Globo (@tvglobo) May 6, 2024

Dados de audiência diretamente da capital do RS: Porto Alegre registrou a maior audiência da faixa vespertina na semana de 29 de abril a 5 de maio, com 14 pontos de audiência e 31% de participação.

Quanto vale cada ponto? No universo das 15 regiões metropolitanas, cada ponto de audiência equivale a 253.273 domicílios e 658.194 indivíduos.