Guipa declara rivalidade com vileiros: 'Piores são Gabi, TH e Manoelzinho'

Em uma conversa com Clevinho, Hideo e Brenno, Guipa contou sua estratégia de prova em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

"Joguei, falei que era ruim com prova de força", contou Guipa para o grupo sobre Thiago Luz. "Vou comer ele com farinha nessa prova, to inteirasso. Caiu que nem um pato".

Guipa estava falando sobre ter contado uma mentira antes da prova de resistência que rolou na noite de hoje. "Na hora que ele me escolheu, eu falei: 'Você lembrou da nossa conversa, não é?'."

"Esse moleques da azul montaram o top 20. Nunca foram testado e o pior é a Gabi, o Thiago e o Manoelzinho", continuou Guipa. "Manoelzinho de besta só tem a cara".

"É o Pink e o Cérebro", completou Brenno. "Eu já to por aqui com esse joguinho de falsidade."

