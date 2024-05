A Grande Conquista: Edlaine declara 'ranço' em Thiago Luz

Edlaine e Jaline conversaram sobre jogo de rivais nesta terça-feira (8) em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

"Eu nunca nem falei com ele, mas eu tenho um ranço da cara do homem", disparou Edlaine para Jaline, se referindo a Thiago Luz.

"Amiga, eles eram um grupo, e o TH começou a perceber que quem eles estavam indicando não estava dando certo", avaliou Jaline sobre o outro grupo da Casa Azul. "Comida para mim ele sempre colocou menos", continuo.

"Eu hein, e tu não fala nada não?", questionou Edlaine. "Eu tinha dado um arraso nele."

"A Andreia veio falar que estava faltando arroz", terminou Jaline.

