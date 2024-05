4 personagens da 1ª versão de 'Renascer' ainda não apareceram no remake

Com "Renascer" (Globo) chegando ao capítulo 100 na próxima semana, 4 personagens que existiam na primeira versão da novela, exibida em 1993, ainda não deram as caras no remake.

Lurdinha

Vivida por Íris Nascimento na novela da década de 90, a personagem chegava na cidade para trabalhar na venda de Norberto. Ela engatava um romance com Zinho, que virou Zinha (Samantha Jones) no remake.

Além disso, no final da novela, ela substituía Professora Lu na escola. Já que a moça vai embora após se casar.

Lurdinha (Íris Nascimento) e Zinho (Cosme dos Santos) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globoplay

Rafael

O personagem de Kadu Moliterno era um antigo amor de Professora Lu. Ele aparece na pequena cidade atrás de sua amada e os dois reatam o namoro.

Nos últimos capítulos, a professora e Rafael se casam na igreja da vila. Os alunos fazem uma homenagem cantando em coro para a mestra na sua cerimônia de casamento.

Rafael (Kadu Moliterno) e Lu (Leila Lopes) se casaram na 1ª versão de 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

Delegado Olavo

O policial, interpretado por Cecil Thiré, aparecia na cidade para investigar um crime contra Zé Inocêncio. O fazendeiro leva um tiro que o deixa em péssimo estado de saúde.

Depois disso, outros crimes acontecem na redondeza. Isso fez com que Olavo permanecesse na trama.

Delegado Olavo (Cecil Thiré) em 'Renascer' Imagem: Reprodução

Aurora

Mara Carvalho viveu essa fazendeira que tem um romance com José Inocêncio na versão de 1993. Depois de se separar de Mariana, o protagonista faz uma viagem onde conhece a mulher.

Os dois se dão bem e acabam fazendo sexo. Mas o fazendeiro se espanta ao perceber que Aurora quer casar com ele, chegando a convidá-lo a se mudar para morar em suas terras.

Aurora (Mara Carvalho) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

