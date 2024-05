Editor do UOL ganha prêmio internacional de jornalismo de viagem

O editor-chefe de Nossa Eduardo Burckhardt foi um dos ganhadores do Travel Writer Awards, uma das mais importantes premiações de jornalismo de viagem nos Estados Unidos.

O resultado foi revelado nesta segunda-feira (6), em cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ele venceu na categoria de melhor artigo sobre destinos dos EUA com a reportagem especial "A verdadeira Little Italy".

O artigo apresenta a região do Bronx que se tornou o centro da comunidade ítalo-americana em Nova York e chegou a ser cenário de filmes e séries, como "O Poderoso Chefão" e "Os Sopranos".

Eduardo concorreu com uma reportagem sobre a comunidade ítalo-americana do Bronx, em Nova York Imagem: Arquivo pessoal

"Os juízes ressaltaram que o artigo era o melhor em contar um storytelling visual, além de ser profundamente apurado, com uma ótima combinação de história e cultura pop", diz o comunicado da U.S. Travel Association.

Entre os oito finalistas da categoria, também foram condecorados a norte-americana Shayla Martin, do jornal The New York Times, com a reportagem "2 Heróis Negros, 2 Cidades em Nova York: Uma Jornada ao Passado"; e o mexicano Pedro Montaño, editor da revista POST Mag, com o artigo "Alasca: A fronteira desconhecida".

O Travel Writer Awards recebe inscrições de jornalistas de viagem de todo o mundo e faz parte da IPW, a maior feira de turismo dos Estados Unidos, que este ano recebeu mais de 600 jornalistas, de 70 países.

Um "Pequena Itália" autêntica

No mercadão local, comerciante prepara a burrata, típico queijo italiano Imagem: Eduardo Burckhardt/UOL

A região apresentada na reportagem de Nossa é um contraponto à Little Italy mais famosa, no sul da ilha de Manhattan, que, apesar no apelo turístico com foco na tradição italiana, praticamente não tem mais descendentes genuínos do país da bota.

É no bairro de Belmont, no Bronx, que estão os italianos 'raiz', que tocam a três ou quatro gerações comércios e restaurantes super tradicionais, que fomos visitar para a reportagem

Eduardo Burckhardt

Imagem: Eduardo Burckhardt/UOL

"É um roteiro diferente, autêntico, fora do grande circuito turístico de Nova York. Você vê o comerciante fazendo burrata 'ao vivo', entra em uma charcutaria com linguiças penduradas no teto e prova o melhor cannoli de Nova York", complementa. Veja a reportagem completa clicando aqui.

Mais Brasil

O país também emplacou uma finalista na categoria que premiou a melhor reportagem sobre a cidade anfitriã da IPW de 2023. Andrea Miramontes, colaboradora de Nossa, concorreu com o artigo "San Antonio, no Texas, une história, arte, gastonomia e festa no River Walk", publicado em seu blog Lado B Viagem. A vencedora desta categoria foi Claire Dodd, do Reino Unido, com o artigo "Os Mortos Estão Vivos", publicado na revista JRNY.