Banhos de 1h e cantoria de Taty Pink e Jey Jey incomodam colegas de casa

Com a junção de todos os moradores da Vila na casa Laranja, muitos já se incomodaram com a animação da dupla em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Ao mudarem para a casa Laranja, Taty Pink e Jey Jey tomaram um longo banho e cantaram no chuveiro.

"Falaram que não podia trazer nada, trouxeram um rádio", brincou TH, que já era morador da Laranja.

"Tá maluco, elas vão conseguir expulsar todo mundo da casa", respondeu Thiago Luz.

"O povo chega agora e tá achando que está em Paris passando férias. Uma hora lavando o cabelo e cantando", criticou MC Mari em entrevista. "Ainda vai existir uma líder, alguem que vai tentar organizar tudo, vulgo eu."

