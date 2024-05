"IF: Amigos Imaginários", de John Krasinski, dá vida a mundo imaginário para filhas do diretor

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - John Krasinski diz que fez seu novo filme, "IF: Amigos Imaginários", para suas filhas.

A comédia de live-action e animação é escrita, dirigida e produzida por Krasinski, que também interpreta o pai da personagem principal e faz a voz de "Marshmallow" no filme.

"IF: Amigos Imaginários" conta a história de Bea (Cailey Fleming), de 12 anos, que durante um período difícil da sua vida descobre que consegue ver amigos imaginários esquecidos pelas crianças, ou "IFs". Com seu novo vizinho, Cal (Ryan Reynolds), ela se propõe a reunir os IFs deixados para trás com seus -- agora adultos -- inventores ou encontrar novas casas para eles.

"Foi mil por cento pelas minhas filhas. Eu sempre quis fazer um filme para minhas filhas e passei muitos anos vendo elas entrarem neste mundo mágico para o qual os pais não são convidados. E eu vi a alegria que elas tinham naquele mundo", disse Krasinski, pai de duas meninas com a atriz Emily Blunt.

"E então veio a pandemia de Covid e elas começaram a ficar menos animadas e estavam fazendo cada vez menos jogos imaginários. E eu simplesmente pensei que esta é a hora de dizer para elas que, não importa o que aconteça, elas sempre podem voltar àquele mundo imaginário que criaram", disse, na estreia do filme em Londres nesta terça-feira.

Os IFs têm muitos formatos e suas vozes foram feitas por um elenco estrelado que inclui Steve Carell, Bradley Cooper, George Clooney, Phoebe Waller-Bridge, Blake Lively, Matt Damon e Blunt.

"IF: Amigos Imaginários" será lançado globalmente nos cinemas em 8 de maio.

