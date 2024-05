Deniziane se submete a cirurgia plástica: 'Vou sair uma nova mulher'

A fisioterapeuta e ex-BBB Deniziane Ferreira, 29, deu entrada na manhã desta terça-feira (7) em uma clínica estética, onde realizou o sonho de fazer uma cirurgia plástica.

O que aconteceu

Por meio de um vídeo divulgado em seu Instagram, a ex-sister compartilhou a empolgação de se submeter ao procedimento. "Finalmente chegou o dia de Deus realizar meu sonho. Vou colocar peito, fazer um colágeno [pelo corpo]. Já fizeram as marcações ontem e daqui a pouco tenho que estar no hospital. Vou mostrar todos os processos da minha cirurgia para vocês."

No decorrer da filmagem, Deniziane aparece dando entrada na clínica, assinando os documentos de internação e, por fim, chegando ao quarto. "Estou ansiosa, meu Deus! Sairei uma nova mulher. O que vocês acham? chique, não é? Vou morar aqui por dois dias."

Na legenda da publicação, feita no final da noite, a fisioterapeuta explicou que havia acabado de deixar a sala de operação. "Realizei o grande sonho da minha cirurgia plástica, hoje foi o dia 1. Se você está vendo esse vídeo é porque já deu tudo certo, já estou me recuperando no quarto. Acompanhe por aqui todo o processo da minha cirurgia plástica."