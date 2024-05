Vileiros discutem saída de Hadad, sem saber que competidor foi para Mansão

Competidores passaram o dia tentando entender as escolhas do público na última berlinda. Sem saber que a dupla mais votada ia direto para a mansão, conquisteiros acreditam que Hadad e Kaio foram eliminados.

O que aconteceu

Sem saber que Hadad esteve entre os mais votados da 4ª Zona de Risco, e tem vaga garantida na Mansão, vileiros ficaram surpresos com sua saída e tentam entender o que aconteceu.

"Vou confessar: alugou um triplex na minha cabeça a saída de Hadad", falou Gabi para Taty, Hideo e Andreia.

"Tudo muda dentro de uma mansão", respondeu Andreia.

Manoelzinho, Fernando, MC Mari, Gabi e Thiago Luz se reuniram para avaliar os resultados da 4ª Zona de Risco. "Não estou entendendo a saída de Hadad, só vou conseguir lá fora", começou a MC Mari.

"A articulação do Hadad era toda fora, tinha você, mas era fora. Era o que eu percebia. E tinha um jogo individual. Ou seja, ele não tinha embates de fato com ninguém da Casa Laranja", ponderou Manoelzinho.

Na manhã seguinte, Gabi voltou a conversar sobre a 'saída' do competidor. "O que você acha que influenciou o Hadad?" perguntou ela para Guipa.

"Quando começou aquela furduncio de informações, eu tava treinando, fiz questão de não saber o que aconteceu, fiquei na minha. Porque é um assunto muito delicado", refletiu Guipa. "Uma briga entre homem e mulher gera dupla interpretação para quem está em casa."

"Sabia que eu acho que não tem a ver com isso? Acho que pode ter algo com o jogo dele", rebateu Gabi.

