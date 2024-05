Meme com cidade de São Paulo é exibido na reprise de 'Alma Gêmea'

No capítulo de terça-feira (7), da reprise de "Alma Gêmea" (Globo) um dos memes mais famosos da novela foi exibido.

O que aconteceu

Serena (Priscila Fantin) decide deixar a aldeia indígena onde sempre viveu e ir para a cidade de São Paulo. "É pra São Paulo que Serena tem que ir", disse a moça.

A protagonista falando que quer ir para a capital paulista é um meme nas redes sociais. "O primeiro meme do novelão não dá pra esquecer", comentou um internauta.

A exibição do meme no Vale a Pena Ver de Novo virou assunto no X (antigo Twitter). "A cena icônica do São Paulo", escreveu um telespectador. "Hoje a gata Serena foi pra São Paulo", disse uma segunda. "Serena vai pra São Paulo, agora a novela começa", opinou um terceiro.

A cada "SÁ PAULO" que a Serena solta eu dou um berro kkkkkk #AlmaGêmea pic.twitter.com/EL1Fcsft7O -- Filomena Ferreto ???? (@leocastromj1) May 7, 2024

E assim nasceu o meme de SÁ PAULO. Serena ícone. #AlmaGêmea pic.twitter.com/M5dzOQbtmb -- Igor (@bbbombastic) May 7, 2024

É PRA SÁ PAULO QUE SERENA TEM QUE IR! #AlmaGêmea pic.twitter.com/uPtRJQ2E4g -- fael (@boydriiguete) May 7, 2024

O primeiro meme do novelão não dá pra esquecer!#AlmaGêmea pic.twitter.com/YW80AcZEos -- kevin (@kevin_santos26) May 7, 2024

morando no interior // morando em SáPaulo #AlmaGêmea pic.twitter.com/iMzsVi1BWa -- Que Cassi? o Ano (@cassi_oAno) May 7, 2024

A jornada da Serena até chegar em Roseiral é só sofrimento pra coitada. E ainda chegar lá trabalhar de empregada e ser humilhada.

Vida de reencarnada não é fácil. #AlmaGemea pic.twitter.com/xdkKs7Lv5U -- Mi / Only Boo (@doranovel) May 7, 2024

Acho o auge eles aconselharem uma jovem indígena sem muita instruções ir pra São Paulo sozinha kkk#AlmaGêmea pic.twitter.com/aalHtuVUh5 -- Luccas Oliveiraa123 (@LuccasO156) May 7, 2024