O campeão voltou: como 'Demon Slayer' foi de mediano a fenômeno

Há 5 anos estreava na televisão japonesa o anime "Demon Slayer" (ou "Kimetsu no Yaiba", seu título original), produzido pelo estúdio ufotable e baseado em um mangá de vendas medianas, autoria de Koyoharu Gotouge. Meia década depois, não é exagero classificar este como um dos maiores fenômenos da história da animação japonesa, capaz de arrebatar fãs no mundo inteiro mesmo após uma publicação cheia de altos e baixos. Nesse clima de expectativa para a 4ª temporada, Splash tenta explicar como nasceu esse fenômeno.

Um início modesto

Tanjiro Kamado é filho de uma família simples, mas sua vida muda radicalmente após ir à cidade vender carvão. Ao retornar, Tanjiro descobre que seus familiares foram dizimados por um oni, criatura japonesa cujo ponto fraco é a luz solar. Quer dizer, não todos: sua irmã Nezuko foi "infectada" e agora também se tornou uma oni, embora ainda tenha um fio de lembrança de quando era humana.

O protagonista aceita o chamado do herói, passa a carregar sua irmã nas costas dentro de uma urna e sai em busca de uma cura para essa condição. No caminho, Tanjiro faz amizade com o covarde Zenitsu e o impetuoso Inosuke, além de descobrir que existe um plano de uma organização para derrubar o maléfico Muzan Kibutsuji, responsável pelo ataque à família de Tanjiro.

"Demon Slayer" começou a ser publicado em fevereiro de 2016 nas páginas da revista "Shonen Jump", um almanaque semanal que publica capítulos de várias séries, entre elas "One Piece", "My Hero Academia" e outras. O que mantém serialização de um mangá é a opinião do público, pois a revista conta com um sistema de votação para os leitores indicarem seus mangás favoritos. Os menos votados acabam sendo cancelados e dando espaço para novas histórias.

Inosuke, Zenitsu, Nezuko e Tanjiro: o elenco principal de "Demon Slayer" Imagem: Divulgação/ufotable

Quando Gotouge começou a publicar seu mangá, a "Shonen Jump" tinha outras séries como favoritas. "One Piece" continuava sendo o carro-chefe, acompanhado dos êxitos de "Assassination Classroom", "My Hero Academia", "Haikyu" e "Black Clover". Curiosamente o mangá "Bleach", hoje um sucesso com o anime do arco final, estava em baixa e via o cancelamento se aproximando, assim como seu colega de publicação "Toriko".

"Demon Slayer" nunca ameaçou o reinado de "One Piece", porém, também não ficava entre as mais baixas posições do almanaque. Era o famoso "mangá mediano", aquele com uma base de fãs sólida, mas não grande o bastante para levá-lo às cabeças.

A caminho do fenômeno

O anime foi anunciado em 2018 na própria "Shonen Jump", e a surpresa foi o fato de ser produção do ufotable. O estúdio fundado em 2000 goza de muita estima por parte dos fãs por ter produzido animações brilhantes como "Fate/Zero" e "God Eater". Havia então uma promessa de que "Demon Slayer" seria também uma produção acima da média, mas ninguém imaginava o que viria com a estreia no ano seguinte.

A direção de Haruo Sotozaki mudou um pouco o clima do mangá original para se aproximar da ideia que tinham para o anime de "Demon Slayer". Se nas páginas da "Shonen Jump" a série tem uma narrativa quase infantilizada, ainda que com muita violência, o anime abraçou o lado mais denso da história e se empenhou nas cenas de combate.

A ideia deu super certo. As sequências lindamente animadas são de encher os olhos, ofuscando até mesmo eventuais problemas de narrativa. Os personagens ganharam vida também graças a atores de voz talentosos, inclusive na dublagem em português, e a variedade do elenco secundário faz com que mesmo fãs com preguiça de clichês de protagonistas consiga encontrar um personagem para admirar.

Mas o auge de "Demon Slayer" aconteceu no episódio 19. Uma cena de combate com o protagonista Tanjiro despertando um novo poder gerou uma avalanche de engajamento. Após o boca a boca, GIFs animados e também cortes de alguns segundos em plataformas de vídeo, quem estava alheio a "Demon Slayer" correu atrás do prejuízo, maratonou o que havia sido lançado e gamou nesse anime no qual todos estavam conversando.

Recordes e mais recordes

A partir daí, "Demon Slayer" apresentou sucessivos recordes. A versão em mangá explodiu em vendas, e atualmente é o nono quadrinho japonês mais vendido de todos os tempos, além de ter desbancado "One Piece" no ano de sua primeira temporada. A saga de Tanjiro e Nezuko também esgotou a "Shonen Jump" que trazia o último capítulo da obra, um feito nunca atingido antes, nem mesmo no final de "Dragon Ball".

Nos animes, a continuação lançada nos cinemas "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train: O Filme" se tornou o filme de maior bilheteria da história do Japão, mesmo sendo lançado em 2020, em meio ao auge da pandemia de Covid-19. As outras duas temporadas da animação, lançadas em 2021 e 2023, também mantiveram o sucesso, repercussão e a qualidade de animação.

No Brasil os números também impressionam. "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To The Hashira Training", um especial para cinemas com uma prévia da 4ª temporada, é o nono filme de animação japonesa com maior público nos cinemas brasileiros, acima de "Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses", segundo levantamento de Yuri Petnys em uma planilha pública.

Tanjiro e Nezuko em "Demon Slayer" Imagem: Reprodução/ufotable

Isso se reflete também na moda. Não é incomum encontrar jovens brasileiros andando com acessórios e vestuários de "Demon Slayer", mesmo fora dos eventos de anime. A série furou bolhas, saiu do nicho e atualmente pode ser tão conhecida quanto um "Naruto". "Demon Slayer" atingiu uma marca de fenômeno que poucas vezes vimos no país, e provavelmente vai perdurar até o término do anime em alguns anos. Considerando o dinheiro arrecadado, pelo visto a derrota de Muzan vai ficar para depois.

Onde assistir?

A 4ª temporada de "Demon Slayer" será lançada no próximo dia 12 de maio na Crunchyroll, com legendas em português. A dublagem deve ser lançada após algum tempo.

As temporadas anteriores do anime podem ser vistas na Crunchyroll e na Netflix, com legenda e dublagem. A versão em quadrinhos foi lançada no Brasil pela editora Panini.