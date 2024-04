Casa Verde bate-boca por não participar de festa em A Grande Conquista

A casa Verde discutiu após decidir não participar da festa de A Grande Conquista 2 (Record) nesta sexta-feira (26). A residência foi a única que resistiu à tentação ofertada por Fred.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em meio à discussão sobre a festa, Bruno Cardoso defendeu: "Todo mundo quer ir para a festa, mas ninguém quer sofrer consequência".

Na sequência, Carolina e Stephanny se desentenderam. Preta e Michael também alteraram os ânimos.

Os ânimos continuam exaltados na Casa Verde. 😤 Preta e Michael também discutiram por conta da festa! 💣



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/uTWxdFxte7 -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 27, 2024

Mais tarde, Carolina e Stephanny voltaram a bater boca. Stephanny declarou que parecia que Carolina mandava indiretas o tempo todo para ela, falando sobre "sombra e falta de personalidade".

A Grande Conquista - Enquete: qual foi a melhor treta da estreia? Resultado parcial Total de 156 votos 19,87% Hadad x Jey Jey 19,87% Danilo x Vivi Fernandez 33,33% Barracos nas casas 26,92% Lizi Gutierrez x May Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 156 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso