Sandy anuncia pausa na carreira com 2 shows de despedida em prol das vítimas do RS

Sandy dará uma pausa em sua carreira, mas de um jeito muito especial e necessário. Por meio de seu Instagram, a cantora anunciou que fará dois shows em junho, na cidade de São Paulo, e que todo o dinheiro arrecadado com a venda de ingressos será revertido para doações às vítimas da catástrofe que vem atingindo o Rio Grande do Sul.

"Estou passando aqui para me unir a esses milhares de corações espremidos com tanta tristeza com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais e que eu precisava fazer mais", disse ela no início do vídeo.

E completou: "Estava para anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar que vou fazer uma pausa, um hiato nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, eu queria estar perto, eu queria dar um grande abraço sonoro no meu público e resolvi ressignificar esse momento, então eu vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows para essa causa."

Para depois finalizar: "A gente tá vendo, eu e minha equipe, a melhor maneira dessa ajuda chegar efetivamente e a gente vai fazer isso. [...] Os shows são em São Paulo e quem não puder comparecer procura alguma maneira de ajudar. Juntos somos mais fortes!"

Na legenda, ela ainda explicou um pouco mais sobre a sua despedida dos palcos: "Calma, não vou sumir completamente. Era pra ser apenas uma espécie de 'show de despedida' com os meus fãs de longa data. Mas meu coração pediu pra ressignificar este momento. Por isso, esse abraço sonoro no meu público vai ser transformado em doações aos nossos irmãos que estão precisando muito da nossa ajuda. E eu sei, meus queridos fãs, que vocês vão ficar muito felizes em fazer parte disso."

Mesmo sendo uma grande surpresa, os fãs ficaram orgulhosos da atitude de Sandy. "Que linda sua atitude. Que pena pela pausa na carreira, você é muito necessária na arte, suas músicas são verdadeiras poesias, não suma", escreveu uma pessoa nos comentários. "Que lindo muita generosidade, mas quando ela fala da pausa, já apontou uma dor aqui", disse mais um.

Shows de despedida da Sandy: veja datas e local

Quando: 15 e 16 de junho

Onde: Espaço Unimed - São Paulo

Vendas a partir de 10 de maio (o valor dos ingressos ainda não foi divulgado)