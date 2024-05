Live da Fresno arrecada mais de R$ 2 milhões para vítimas das chuvas no RS

A live organizada pela banda Fresno arrecadou mais de R$ 2 milhões para as vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Encabeçada pelo vocalista da banda, Lucas Silveira, a transmissão ao vivo ocorreu na tarde desta terça-feira (7) e contou com inúmeros artistas. A live aconteceu no estúdio do Podpah, que cedeu o local para a banda do estado gaúcho.

Ao longo da tarde, a banda recebeu grandes artistas da música brasileira. Gustavo Mioto, Junior, Emicida, Seu Jorge, Dinho Ouro Preto e Gee Rocha, do Nx Zero. Além disso, a transmissão contou com chamada de vídeo de Ludmilla, Pitty e Badauí, do CPM 22.

Durante a transmissão, a Fresno conseguiu arrecadar mais de R$ 2 milhões em prol das vítimas do RS. A banda ficou cinco horas cantando músicas com os convidados, conversando e pedindo doações.

Os apresentadores, Igão e Mitico, do Podpah falaram da importância da live. "O dia de hoje [ontem] foi histórico. Junto com a Fresno e outros parceiros, arrecadamos mais de R$ 2 milhões para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Foram cinco horas de live, seis canais replicando o sinal, mais de 30 artistas envolvidos e dezenas de pessoas nos bastidores lutando para que tudo isso acontecesse", disseram.

Uma união linda de ver. Obrigado a todos que embarcaram nessa e dedicaram tempo e dinheiro em prol de um bem muito maior. Precisamos nos unir mais.

Lucas também fez questão de agradecer após a transmissão. "Isso foi absurdo. Obrigado todos os artistas e profissionais envolvidos e aos responsáveis pelos R$ 2 milhões doados", disse ele.

O vocalista da banda afirmou que as doações já começariam nesta quarta-feira (8). "A partir de amanhã, vamos começar a destinar as doações. (...) Vocês foram insanos. Nós temos os melhores fãs do mundo, os melhores amigos do mundo. O que tem de lindo disso a gente vai tentar um pouco para a galera do Rio do Sul", finalizou.