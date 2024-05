Saryne: Ação de Davi no RS virou polêmica por falta de informações

Davi anunciou que vai para o Rio Grande do Sul ajudar as vítimas das chuvas no local. O campeão do BBB 24 (Globo) mostrou que já arrecadou mais de R$ 60 mil para o estado e publicou uma chave pix pedindo doações no X (antigo Twitter). Porém, a plataforma fez uma nota no post alertando que se trata de uma conta pessoal e que não há informações sobre o destino do dinheiro.

"Tudo o que envolve o Davi nesse pós-BBB vira uma polêmica pela falta de informação", disse Bárbara Saryne, no Central Splash de hoje (8). "Ele já demonstrava essa dificuldade de se comunicar dentro do programa e, com a saída dele como campeão, e com todo o alcance que ele tem, a gente imaginava que isso seria resolvido com uma assessoria, uma equipe, com mais cabeças pensando e ajudando nisso. Não foi o que aconteceu. Então toda polêmica acaba crescendo muito por causa dessa falta de informação".

Bárbara elogiou a ação de Davi, mas apontou que a falta de clareza atrapalha. "Toda ajuda sempre é bem-vinda, ainda mais em uma situação como essa. Que legal que ele está empenhado em fazer alguma coisa com o alcance que ele tem. Aproveitar o nome dele para ajudar pessoas é muito legal. Mas a falta de informação é chata. A gente não entende muito bem para onde vai o dinheiro, como está indo, o que ele vai fazer, onde ele vai ficar. É um local que já foi tão afetado, então mais uma pessoa ali precisando de comida, precisando estar estruturado... Faltou explicar melhor".

"Mas o lado positivo é ele estar empenhado em ajudar. Neste momento, o que a gente precisa é disso", concluiu.

