Rapper Matuê é processado por exibir imagem de viatura com porcos em show

Matuê, 31, está sendo processado pela APS (Associação dos Profissionais da Segurança).

O que aconteceu

Entidade alega que músico estampou imagem de uma viatura com porcos dentro, no dia 19 de abril de 2024, durante um show. APS afirma que associação de policiais à imagem é pejorativa.

A APS representa a coletividade de seus associados que se sentiram moralmente ofendidos pela divulgação da imagem no show. O cantor Matuê encontra-se no polo da ação por ser sócio da empresa promotora do show, onde a imagem foi publicada durante o evento promovido por essa empresa. APS, em contato com Splash

Associação destaca influência do artista, dentro e fora das redes sociais, e pede uma indenização de R$ 150 mil. "[Policiais] estavam trabalhando ao redor do evento garantindo a segurança dos seus fãs."

Justiça do Ceará marcou uma audiência de conciliação para o dia 1º de julho. O processo corre pela 27ª Vara Cível de Fortaleza. A informação foi publicada primeiro pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada por Splash.

Procurada pela reportagem, a equipe de Matuê não retornou até o momento. O espaço permanece aberto.