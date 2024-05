Babi Cruz revela luta de Arlindo Cruz após alta: 'Ele quer viver. quer ficar por aqui'

Babi Cruz, ex-mulher de Arlindo Cruz, falou sobre o estado de saúde do artista, que foi internado durante o mês de abril devido a um quadro de bradicardia. Ela confirmou que o músico recebeu alta hospitalar na terça-feira, 7.

Em entrevista ao jornal O Dia, a empresária confirmou que Arlindo está em casa e detalhou a recuperação do ex-sambista. "Está em casa, aqui no nosso colo, usufruindo do conforto e do aconchego, do cheirinho de casa", revelou.

"Vamos seguir em frente com os cuidados, com o carinho, com o zelo. Ele quer viver, ele tem força para viver, ele quer ficar por aqui. É a missão dele. Minha também, nossa".

Recentemente, Babi fundou um instituto dedicado a preservação do acervo do ex-marido. Entre as peças estão figurinos, instrumentos e fotografias.

Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em 2017 e desde então enfrenta as sequelas. Ele utiliza GTT (gastrostomia para alimentação) e está traqueostomaíizado.