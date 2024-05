Bifão se irrita com cantoria e bate panela em A Grande Conquista

Bifão se irritou com MC Jey Jey e Taty Pink em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

MC Jey Jey e Taty Pink cantavam enquanto tomavam um longo banho esta manhã, e Bifão ficou incomodada. A ex-A Fazenda foi até a cozinha e pediu silêncio em respeito às pessoas que dormiam no quarto ao lado.

Bifão: "Mano, não dá pra cantar lá fora? Ei, canta lá fora. Tem um monte de gente dormindo".

Jey Jey: "Vamos cantar baixo".

Ao perceber que Jey Jey e Taty Pink não mudaram o comportamento, Bifão começou a bater panela. A dupla, porém, continuou a cantoria e Bifão foi para o quarto, onde reclamou.

Bifão: "Educação zero! Tá de sacanagem. Tem gente que toma água com barro a vida inteira, mano. Tem criança que nunca bebeu um gole de água!".

