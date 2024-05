Morre Ian Gelder, ator de 'Game of Thrones', aos 74 anos; 'Foi tudo tão rápido', comenta o marido

Morreu na segunda-feira, 6, o ator britânico Ian Gelder, conhecido por seu papel como Kevan Lannister em Game of Thrones, vítima de complicações de um câncer nos ductos biliares. A notícia foi dada pelo marido de Ian, o também ator Ben Daniels. "É com o coração pesado e quebrado em mil pedaços e com uma grande tristeza que anuncio a morte de meu querido marido e parceiro de vida, Ian Gelder", escreveu.

Em uma postagem nas redes sociais, Ben compartilhou a luta do casal pela recuperação de Ian. "Ele foi diagnosticado com um câncer nos ductos biliares em dezembro [...]. Eu parei de trabalhar para ser seu cuidador, mas nenhum de nós tinha ideia alguma de que seria tão rápido".

"Ele era uma alma bondosa e generosa, e um ser humano adorável. Era um ator maravilhoso e todo mundo que trabalhou com ele foi tocado por seu coração e sua luz [...] ele era memorável e fará muita falta. Descanse em paz", finalizou Ben.

Quem foi Ian Gelder

Nascido em 3 de junho de 1949, o ator britânico participou de diversos seriados e filmes, com maior destaque em seu papel como Kevan Lannister, durante quatro temporadas da série da HBO, Game of Thrones, e Mr. Dekker, em Torchwood. Ele também participou de Doctor Who e Fronteiras do Universo, além de filmes como A Papisa Joana e Paulo: O emissário.

Ben e Ian se conheceram na versão teatral de Entertaining Mr. Sloane, tendo casado em 1993. Ben Daniels, de 59 anos, trabalhou em produções como A Exceção e Rogue One: Uma História Star Wars.