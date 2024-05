Como ser voluntário no RS? Instituições e governo aceitam inscrições; veja

Do UOL, em São Paulo

As chuvas no Rio Grande do Sul atingiram 414 dos 497 municípios do estado. Os esforços para o salvamento de pessoas e animais envolvem órgãos públicos, não governamentais e voluntários, que podem se inscrever para ajudar. Veja, abaixo, quais instituições precisam de apoio.

SOS Rio Grande do Sul

O governo do estado tem um formulário próprio para a inscrição de voluntários para o programa SOS Rio Grande do Sul. A Coordenadoria Estadual de Proteção e a Defesa Civil são responsáveis pela coleta dos dados de pessoas que desejam trabalhar no apoio aos atingidos pelas enchentes.

O voluntário, nesse caso, vai atuar "em tarefas de organização, seleção e triagem das doações de ajuda humanitária". Por isso, o governo pede que apenas pessoas com "disponibilidade de carga horária" se inscrevam para o voluntariado.

Para se inscrever como voluntário geral, clique aqui. Caso você seja profissional da saúde, a inscrição deve ser feita separadamente, clicando aqui.

Força Nacional do SUS

Na última terça-feira (7), o Ministério da Saúde anunciou inscrições de voluntários para a Força Nacional do SUS. O programa, instituído em 2011, é uma iniciativa de colaboração destinada a implementar ações de prevenção, assistência e controle em situações específicas, como desastres ambientais.

Esse cadastro é voltado para trabalhadores da saúde. Profissionais como médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos e biomédicos podem se inscrever no cadastro da Força Nacional do SUS.

Para conferir a lista completa de profissionais e fazer sua inscrição, clique aqui.

Meu Lar de Volta

O projeto tem o objetivo de fazer "a maior faxina voluntária do RS". Para isso, abriu inscrições para pessoas que possam ajudar na "retomada da dignidade através da conexão das pessoas no retorno pras casas" onde a água já baixou.

O site da plataforma disponibiliza um mapa interativo com os locais onde é preciso ajuda. Dessa forma, é possível conectar quem precisa de ajuda com quem poder ajudar e direcionar os esforços. Além do voluntariado, a plataforma também reúne doações de produtos de limpeza e kits de higiene.

Para fazer sua inscrição e conhecer o projeto, clique aqui.

Voluntariado remoto

Um grupo de voluntários se reuniu para ajudar de forma remota, sem a necessidade de estar no RS. Nesse programa, os voluntários podem ajudar pelo computador ou celular, executando tarefas simples, como atualizar endereços de doações, confirmar o resgate de pessoas e outras.

Os esforços estão sendo concentrados no WhatsApp. Nos grupos, os voluntários dividem as funções, montam formulários e planilhas, e enviam os dados para quem está ajudando in loco.

Para conhecer a iniciativa e se inscrever, clique aqui.

Hemocentro

O Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados, vinculado à Secretaria da Saúde, emitiu um apelo para fortalecer os suprimentos no hemocentro de Porto Alegre.

Há o risco de desabastecimento. Segundo o governo, componentes de todos os tipos sanguíneos estão em risco de falta, principalmente plaquetas e hemácias nos próximos dias. Os doadores devem ir ao hemocentro de forma segura, atentos aos alertas de risco de alagamentos e deslizamentos.

O endereço de coleta é Avenida Bento Gonçalves, 3.722 - Porto Alegre. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. Para agendar, é preciso entrar em contato pelo telefone (51) 3339-7330 ou por mensagem de WhatsApp no (51) 98405-4260.

Doações

Além do voluntariado, as instituições responsáveis pelos resgates e acolhimento dos atingidos também pedem doações. Organizações como a CUFA, Cáritas, USP e outras têm campanhas de arrecadação. Clique aqui e conheça todas.