Príncipe Harry aparece sozinho para cerimônia dos Jogos Invictus no Reino Unido

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry fez uma rara aparição pública no Reino Unido, nesta quarta-feira, ao comparecer a uma cerimônia de ação de graças para marcar o 10º aniversário dos Jogos Invictus, com a sua relação tensa com a família real dominando as atenções.

Harry, de 39 anos, é o filho mais novo do rei Charles e agora vive na Califórnia com a esposa norte-americana Meghan e seus dois filhos. Ele se afastou dos outros membros da família real após fazer críticas recentemente a eles e à própria instituição em um livro de memórias, entrevistas e documentários de televisão.

Embora tenha viajado para uma rápida reunião com Charles após o Palácio de Buckingham revelar que o rei, de 75 anos, havia sido diagnosticado com câncer em fevereiro, pai e filho não se encontrarão na visita atual de Harry.

“Infelizmente não será possível por causa da agenda cheia de sua majestade”, disse um porta-voz de Harry, oficialmente o duque de Sussex. “Claro que o duque entende a agenda de compromissos do pai e várias outras prioridades e espera vê-lo em breve”.

Enquanto Harry estava na Catedral de St. Paul, em Londres, para a cerimônia dos Jogos Invictus, o rei sediava a primeira festa ao ar livre anual no Palácio de Buckingham, acompanhado por outros membros da família real. A programação também previa um compromisso do monarca em uma base de treinamento militar nesta quinta-feira.

Isso significa que Harry era o único membro da família real em St. Paul para a reunião que comemora o evento esportivo internacional que ele fundou em 2014 para militares feridos.

(Reportagem de Michael Holden)