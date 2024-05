Influencer é alvo de críticas após desaprovar público da Madonna; entenda

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O show da Madonna na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no sábado passado (4), rendeu comentários da influencidora de moda Camila Coutinho. Ela desaprovou o público presente e foi alvo de críticas nas redes sociais.

O que aconteceu

Em seus stories no Instagram, a influenciadora criticou a quantidade de fãs no show histórico da rainha do pop. "A gente ser o maior público da história da Madonna diz muito sobre o quanto a gente é carente de tanta coisa mesmo", disse ela.

Durante a fala, Camila afirmou que entende a importância da cantora para a comunidade LGBTQIA+, mas questionou essa idolatria. Ela disse que os brasileiros precisam de um "meio-termo" e que são "carentes" de ídolos.

A influenciadora acabou sendo alvo de críticas por suas falas. "A Camila Coutinho é o clássico exemplo de gente que se acha muito inteligente falando nada com nada, solta umas frases de efeito no meio de um contexto perdido e acha que abalou", disse uma usuária do X, antigo Twitter. "Eu amo que a Camila Coutinho fala sobre o síndrome de vira-lata do brasileiro, mas só promove produto gringo.. sonsa", afirmou outra.

"Passando mal com Camila Coutinho compartilhando uma das conversas mais burras que eu já vi na vida achando um arraso", declarou outra. "Camila Coutinho perdeu a oportunidade de ficar calada aqui", disse mais uma.

Camila Coutinho é dona do blog Garotas Estúpidas Imagem: Reprodução/Instagram

Quem é?

Camila é uma das primeiras blogueiras de moda no Brasil e, com o site Garotas Estúpidas, ela teve o quarto blog de moda mais influente do mundo em 2013.

A influenciadora é de Recife (PE) e logo virou uma celebridade na internet. Ela também tinha um canal no Youtube, onde entrevistou Gisele Bündchen, Marina Ruy Barbosa, entre outras. Também tem mantém perfis nas redes sociais, como no Instagram com mais de 3,4 milhões de seguidores.

Nas redes sociais, ela mostra os bastidores do mundo da moda. Ela já viajou para semanas de moda em todo o mundo e compartilha a sua vida entre desfiles, marcas de grife e viagens.