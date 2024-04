Dona Geni dá selinho em festa de A Grande Conquista e Jaquelline reage

Dona Geni, mãe de Jaquelline, deu um selinho na festa desta sexta-feira (26) em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

As casas Laranja e Azul não resistiram à tentação da festa oferecida por Fred. Dona Geni aproveitou e deu até um selinho na festa. As câmeras do PlayPlus não focaram na cena, mas os vileiros clamaram aos gritos pelo beijo.

Jaquelline abriu uma live no Instagram e reagiu ao beijo. A vencedora de A Fazenda 15 brincou: "A mãe deu um beijinho no bofe".

Em seguida, a influenciadora detonou o jogo de Gabriela na live e no X (antigo Twitter). "Essa aqui é cobra, Gabriela. Eu ia defender ela porque é da minha região, mas está se achando. Dono da casa é só uma semana. Quer indicar a mãe e nem é da casa [Laranja]...", reclamou.

Gente vcs virão a combinação de votos durante a festa? A Gabriela nem é da casa laranja e pedindo pro rapaz indicar a Dona Geni. Aproveitando a festa pra arma jogo, mas estou vendo tudo… -- Jaquelline 🌸 (@JaqueGrohalski) April 27, 2024

A Grande Conquista - Enquete: Para quem os donos devem ceder suas camas? Resultado parcial Total de 12 votos 2 pessoas da sua própria casa - à escolha dos Donos 33,33% 2 pessoas de uma outra casa - à escolha dos Donos 66,67% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso