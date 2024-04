'A Bruxa de Blair': Atores do filme original se revoltam com novos projetos

Heather Donahue, Joshua Leonard e Michael Williams, estrelas do filme de terror "A Bruxa de Blair" (1999), divulgaram carta pública à produtora Lionsgate na qual pedem compensação financeira pelo trabalho na produção, bem como "consultas significativas" para os próximos projetos da saga de filmes que possam envolver seus nomes e imagens.

O que aconteceu

O pedido aconteceu dez dias depois que a Lionsgante anunciou que, junto à produtora Blumhouse, planeja reviver a saga de longa por meio de um título que dê "uma nova visão" para a "Bruxa de Blair". A Lionsgate não produziu, nem distribuiu o filme original de 1999, mas adquiriu os direitos ao comprar a distribuidora independente de filmes Artisan Entertainment, em 2003.

Joshua Leonard disse que ninguém havia contatado ele ou seus colegas de elenco sobre o novo projeto. "Agora são 25 anos de desrespeito por parte das pessoas que embolsaram a maioria dos lucros do nosso trabalho, e isso parece nojento e sem classe."

Os atores pediram "pagamento de residuais por serviços de atuação em 'A Bruxa de Blair' original". "Equivalente à quantia que seria alocada pelo SAG-AFTRA [Sindicato de Atores de Hollywood], caso tivéssemos representação sindical quando fizemos o filme", diz o texto.

Elenco de A Bruxa de Blair pede pagamentos residuais e exige consulta para novos filmes Imagem: Divulgação

Eles pedem que os atores sejam consultados "de maneira significativa", ao realizar novas produções que "utilizem nossos nomes ou rostos, seja em materiais promocionais ou no próprio produto". Os atores usaram seus nomes reais para seus personagens e, em 2002, processaram a Artisan Entertainment por usar seus nomes e imagens na sequência do estúdio de 2000, "Livro das Sombras: Bruxa de Blair 2".

O nosso filme já passou por dois reboots. Nas duas vezes, os filmes foram uma decepção do ponto de vista dos fãs, do público e da crítica. Nenhum desses reboots tiveram qualquer envolvimento criativo do time original. Como as pessoas que criaram 'A Bruxa de Blair', e que têm ouvido às reivindicações dos fãs há 25 anos, podemos ser a arma secreta mais valiosa do estúdio. Joshua Leonard.

Os atores solicitam que a Lionsgate crie um "Blair Witch Grant" de US$ 60 mil. Uma espécie de ajuda financeira concedida a "um cineasta de gênero desconhecido/aspirante para auxiliar na realização de seu primeiro longa-metragem". A Lionsgate não se manifestou.

Os diretores do filme original, Eduardo Sanchez e Dan Myrick, e os produtores Gregg Hale e Robin Cowie e o coprodutor Michael Monello divulgaram uma declaração conjunta de apoio aos atores. "Suas contribuições únicas não apenas definiram a autenticidade do filme, mas continuam a ressoar com o público em todo o mundo."

"A Bruxa de Blair" foi lançado em 1999 e acompanha três jovens cineastas que desaparecem ao entrar em uma floresta para investigar uma lenda local. Anos depois, a câmera que usavam para registrar o filme é encontrada, revelando o que aconteceu com o grupo. O longa se tornou um sucesso, principalmente pelo aspecto caseiro da produção — o que levou muita gente a acreditar que os eventos da produção eram reais —, e arrecadou quase US$ 250 milhões em bilheteria mundialmente.