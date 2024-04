Neuma chama Hadad de biscoiteiro e vileiros discutem em A Grande Conquista

Neuma sugeriu que Hadad é biscoiteiro e os dois bateram boca na casa Laranja em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A participante afirmou que concorda que o adversário é "biscoiteiro" e ele rebateu: "Biscoito em cima de você eu nunca vou querer, muito pelo contrário".

Olhando para Cacau, o vileiro continuou: "Ela [Neuma] me chamou ontem, conversamos, [falou que eu] era um cara incrível, troquei a maior ideia, ainda falei: 'mano, desde ontem trocando a maior ideia com ela'. Aí, do nada, ela chega e fala que eu não sou empático".

Neuma se defendeu: "Mas você que se voltou contra a minha opinião".

Neuma e Hadad discutem na Casa Laranja. "Biscoito em cima de você eu nunca vou querer" 🔥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/5hAbK6WwTn -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 26, 2024

A Grande Conquista - Enquete: Para quem os donos devem ceder suas camas? Resultado parcial Total de 10 votos 2 pessoas da sua própria casa - à escolha dos Donos 30,00% 2 pessoas de uma outra casa - à escolha dos Donos 70,00% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso