É fake: Lula não patrocinou show da Madonna; veja quem financiou evento

Em meio ao maior desastre ambiental do Rio Grande do Sul e após a realização do show da Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, circulam nas redes sociais informações falsas de que o Governo Lula financiou o evento e não enviou recursos às vítimas das enchentes.

No entanto, a apresentação da artista pop foi patrocinada por instituições privadas, além de ter recebido o apoio da prefeitura e do governo do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o governo federal liberou o pagamento de R$ 580 milhões em emendas ao Estado do Rio Grande do Sul.

Afinal, quem pagou pelo show da Madonna?

Megashow foi financiado por Itaú, Heineken e o serviço de streaming Deezer, com apoio estadual e municipal. Os valores investidos pelas respectivas empresas, no entanto, não foi revelado. Já o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura do Rio investiram R$ 10 milhões cada no patrocínio.

Ao todo, o show custou R$ 59,9 milhões — somando os custos de cachê e produção. Só o cachê da artista foi R$ 17,1 milhões. Mais caro ainda foi o transporte de carga internacional: R$ 20 milhões. Além disso, também entram nessa conta serviços, estrutura, hotel, equipe, palco, som e luz, impostos, taxas e permissões.

O preço do show de Madonna Imagem: Arte UOL

Curiosidade: a polêmica área VIP foi um artifício para viabilizar o megashow. Conforme Luiz Oscar Niemeyer, o rei dos megashows no Brasil, contou em entrevista a Splash, a cota de mil convidados foi uma das permutas oferecidas para convencer o estado do Rio a pagar o patrocínio de R$ 10 milhões.

Niemeyer é quem está por trás da iniciativa de trazer a cantora pra o Brasil. O carioca de 67 anos, sobrinho do arquiteto Oscar Niemeyer, foi quem convenceu Madonna a vir ao Brasil fazer o maior show da carreira. A negociação secreta começou em 2021, mas o plano só avançou quando a pandemia de covid-19 começou a recuar. Uma vez que Madonna topou o convite, a produção durou três meses e foi frenética.

Em meio à divulgação de informações falsas, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) publicou um comunicado reforçando que o governo federal não patrocinou o show. "Esta fabricação de notícia falsa não é apenas irresponsável, mas perigosa, principalmente quando desvia a atenção de questões críticas, como a tragédia em curso no Rio Grande do Sul", diz o texto.

*Com reportagem publicada em 03/05/2024