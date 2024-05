A Grande Conquista: Votação para definir quem vai para Mansão começa hoje

Esta noite será aberta a votação para definir os 14 participantes que vão para a Mansão de A Grande Conquista (Record).

Entenda

No programa de hoje (7), será aberta a votação para o público definir quem vai direto para a Mansão. Restam 30 participantes na Vila, e apenas 14 deles vão passar para a próxima fase.

O resultado da votação será anunciado na quinta-feira (9), quando a votação será encerrada. Os participantes saberão, ao vivo, quem segue no jogo.

A Mansão já conta com seis pessoas. Anahí, Bruno Cardoso, Cel, Dona Geni, Hadad e Kaio Perroni foram escolhidos pelo público em votações anteriores e estão confinados em um hotel, esperando o início da próxima fase.

