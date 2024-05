Claudia Raia se despede da Globo após 40 anos: 'Sempre vai ser uma relação de amor'

Claudia Raia está se despedindo da Rede Globo. A atriz já havia revelado o fim de contrato com a emissora, que termina em julho deste ano. Na segunda-feira, 6, em sua participação no programa Roda Viva da TV Cultura, ela comentou sobre o momento e reconheceu as mudanças que vêm ocorrendo na TV brasileira.

"É uma grande despedida para mim, de muita gratidão, muita alegria, por ter feito a minha história lá dentro. Muitas alianças eu construí, muitos amigos, muitas mãos estendidas eu tive", disse a atriz.

Foram 40 anos ininterruptos na emissora. Ela começou nos anos 1980, no humorístico Viva o Gordo, de Jô Soares. Logo, passou a trabalhar em novelas como Roque Santeiro, Sassaricando e TV Pirata.

"Minha formação profissional foi toda criada ali dentro, com aquelas pessoas. Sou extremamente grata aos Marinho, ao Boni, ao Daniel Filho, a todas as pessoas que me estenderam a mão, tantas coisas importantes fiz lá dentro", continuou Claudia.

Segundo ela, sua saída é um "até logo".

"Minha história com a Globo sempre vai ser uma história de amor, desde os meus 17 anos", afirmou a atriz.

Claudia avalia que o fim da parceria faz parte de um processo de mudanças pelas quais a TV brasileira vêm passando nos últimos anos. "Tive muita sorte por ter tido um salário por 40 anos. Isso é muito raro na nossa profissão", frisou, agradecendo a Globo.

E continuou: "É uma questão de momento do sistema. A TV Globo estava vivendo o que a Hollywood vivia nos anos 1940 e 1950. Não existe mais essa realidade de se ter um elenco todo contratado de 300, 400 atores. Isso é surreal. Não funciona mais assim", avaliou. "Acho importante eles se reestruturarem de novo. Eu como produtora consigo ver esse outro lado."

Perguntada sobre a relevância das novelas na atualidade, Claudia diz que teve a sorte de viver a "época ouro da televisão brasileira", quando as novelas tinham enorme influência na vida dos brasileiros. "Não voltaremos mais a isso. Essa unanimidade não existe mais em nada. Mas a TV aberta tem seu espaço muito forte ainda no Brasil."

Para ela, a novela ainda terá um longo tempo de sobrevivência, embora os números não sejam mais os mesmos.