iPad Pro, iPad Air e mais: conheça os novos produtos da Apple

A Apple anunciou nesta terça-feira (7) um novo iPad Pro com processador focado em inteligência artificial e um iPad Air com tela maior. Os preços começam em R$ 12.299 e R$ 6.999, respectivamente.

A Apple informou ao UOL que os produtos chegarão "em breve" ao Brasil. Além deles, a empresa também atualizou o seu Apple Pencil (caneta inteligente, como é conhecido; R$ 1.499,00) e o teclado Magic Keyboard (a partir de R$ 3.299).

iPad Pro

O lançamento de 2024 é a 7ª geração do tablet mais avançado (e caro) da empresa. O iPad Pro não era atualizado desde 2022. Entre os destaques estão:

Dois tamanhos de tela. 11 polegadas por a partir de R$ 12.299 e 13 polegadas por a partir de R$ 15.899.

Tela Oled. Confirmando os rumores, as duas versões da linha ganharam um display com tecnologia Oled, chamado Ultra Retina XDR. Na prática, isso representa cores mais vibrantes, contraste mais preciso, imagens com maior qualidade mesmo naquelas cenas que possuem pouca iluminação. A versão anterior do iPad Pro utiliza telas com mini-Led.

Para isso, dois painéis Oled foram usados na construção do tablet.

Design. O lançamento é o produto mais fino da Apple hoje. O de 11 polegadas tem 5,3mm de espessura e pesa menos de meio quilograma. O maior tem 5,1mm.

Processador. A Apple lançou junto com o iPad Pro o processador M4, que não existia ainda em nenhum outro dispositivo da marca. Ele foi criado para executar tarefas ligadas à inteligência artificial. Segundo a empresa, ele é capaz de rodar 38 trilhões de operações por segundo.

Exemplo: um editor de vídeo pode isolar um objeto do fundo da cena em gravações com resolução alta, como 4K, em segundos.

Sua tecnologia de 3 nanômetros permite maior eficiência de energia da bateria e permitiu que o tablet ficasse mais fino e leve, acrescenta a companhia. O novo processador também é o responsável por exibir imagens na tela Oled com mais cor e brilho.

O desempenho da CPU (unidade de processamento central; responsável pelo processamento dos dados, basicamente) é até 1,5x mais rápido do que o chip M2, presente no iPad Pro de 2022 - sem comprometer a bateria.

Câmera em novo lugar. O sensor de 12 polegadas do novo tablet agora está no modo paisagem (modo horizontal). Ele funciona com o recurso Center Stage, que já é conhecido por seguir o rosto da pessoa e centralizá-lo automaticamente numa chamada de vídeo, por exemplo.

O conjunto da câmera traseira ganhou um flash atualizado, para facilitar a digitalização de documentos. "Usando IA, o novo iPad Pro identifica automaticamente documentos diretamente no aplicativo Câmera e, se houver uma sombra no caminho, ele tira várias fotos instantaneamente com o novo flash adaptativo, (...) para uma digitalização melhor", explica a empresa.

Duas opções de cores. Acabamento prata e preto espacial.

Armazenamento. 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB.

Para quem é o iPad Pro. Em geral, profissionais de edição de vídeo, ilustração, artistas e músicos.

iPad Air 2024

Dois modelos. O iPad Air 6ª geração ganhou um tamanho maior pela primeira vez. O menor tem 11 polegadas e custa a partir de R$ 6.999. O novo de 13 polegadas custa a partir de R$ 9.499.

Tela não é Oled. Ao contrário da nova tela Oled, o iPad Air de 2024 manteve a sua tela Liquid Retina.

Processador. O iPad Air funciona com chip M2, anunciado em 2022 - e presente atualmente no iPad Pro lançado no mesmo ano, que ainda é vendido no Brasil.

Atualizações nas câmeras. A câmera frontal foi realocada também para o uso do iPad no modo paisagem (na horizontal). Ela também tem 12 polegadas e o recurso Center Stage, que mantem as pessoas no campo de visão da tela automaticamente.

Cores. Será vendido em quatro opções, como azul, roxo, luz estelar e cinza espacial.

Armazenamento. 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Para quem é o iPad Air. Por ser uma versão mais simples (e menos cara) do que a linha Pro, criadores de conteúdo, estudantes e empreendedores podem se interessar pelo dispositivo.

iPads anteriores com menor preço

Com os lançamentos, os valores dos modelos iPad Pro e iPad Air já reduziram em algumas lojas de comércio eletrônico, como você pode ver abaixo.

As linhas iPad e iPad Mini também estão em promoção:

Apple Pencil Pro

O novo Apple Pencil ganhou novas possibilidades de interações. Ele tem um sensor que detecta a intensidade que os dedos apertam o dispositivo. Com isso, o usuário pode alternar, por exemplo, a espessura da linha que irá desenhar e cores.

Ao girar o Apple Pencil antes mesmo de ele tocar a tela do iPad, o dispositivo reconhece a orientação do traçado (vertical ou horizontal) em segundos. Ao apertá-lo na tela do iPad, uma resposta tátil é sentida também.

Outro recurso interessante é que agora ele funciona integrado ao sistema de localização de dispositivos da marca, o Find My. Se a pessoa perder a caneta, ficará mais fácil de encontrá-la.

Novo teclado

Uma nova versão do teclado Magic Keyboard mais fino e leve também foi anunciada. As mudanças envolvem um trackpad (para as ações que um mouse faz) maior. A empresa diz que é como se a pessoa estivesse usando um MacBook.

Ele tem um botão configurado para acessar recursos como brilho da tela e controle de volume.

*A jornalista viajou a convite da Apple

