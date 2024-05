Item indispensável nos nossos carros, o ar-condicionado é sempre bem-vindo nos dias de calor - ou até mesmo para nos sentirmos mais seguros dentro do veículo, já que podemos manter as janelas fechadas.

Temos basicamente dois tipos, manuais e automáticos, e ambos podem ter display digital ou apenas comandos físicos.

Colunistas do UOL

É notório que muitos desejam ter em seus carros o ar-condicionado do tipo automático, mas percebo que boa parte das pessoas que tem esse recurso utilizam do jeito errado. No vídeo dessa semana explico de maneira prática como é o jeito correto de usá-lo.

