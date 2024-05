Abraço, 'nado no ar' e reencontro: o emocionante resgate de pets no RS

Com as enchentes no Rio Grande do Sul, diversos animais ficaram desabrigados, perderam seus tutores e contaram com a solidariedade de voluntários para serem resgatados.

Pets resgatados são direcionados para abrigos, lares temporários e ONGs. E muitos deles, relatam protetores de animais, estão traumatizados com o desastre ambietal e a luta por sobrevivência.

Relembre os casos mais comoventes de cãezinhos resgatados.

Cão abraça veterinária

Cachorrinho abraçou perna de voluntária Imagem: Reprodução/Instagram/liandradallorsoletta

Em Canoas, um cachorrinho abraçou a perna de uma das voluntárias durante uma ação de entrega de doações em um abrigo de cães que perderam seus tutores.

O momento foi protagonizado pela médica veterinária Liandra Dall'Orsoletta, coordenadora do Núcleo de Atenção aos Pequenos Animais, de Chapecó, no oeste de Santa Catarina.

O gesto surpreendeu os voluntários e as pessoas presentes na ação, que compartilharam o vídeo nas redes sociais. Após o vídeo viralizar, o cachorrinho reencontrou seu dono, Diego Oliveira, que resgatou o animal após assistir às imagens.

Cachorro é salvo após ser laçado

Também em Canoas, um cachorro foi salvo após ser laçado por um policial da Brigada Militar durante operação de resgate.

Vídeo mostra o agente jogando o laço no pescoço do animal, enquanto passava de barco pelo bairro Mathias Velho. Com a ajuda da corda, o cachorro nada até próximo da embarcação, quando é puxado pelo policial.

Segundo a Brigada Militar, o resgate aconteceu no dia 11 de maio. "Gaúcho, bote e laço: em tempos de enchente, um policial gaúcho mostra que a esperança vem montada em um bote e armada com a esperança de dias melhores", diz o texto da publicação compartilhada pela brigada.

Luta para subir em telhado

Cachorro tenta subir em telhado para se salvar de enchente no RS Imagem: Reprodução/TV Globo

A imagem de um grupo de três cachorrinhos tentando sair da água para abrigar em telhados foi registrada por um helicóptero da TV Globo. A cena comoveu telespectadores e pessoas nas redes sociais.

Um dos doguinho cai e não consegue se apoiar. Ele fica nadando até encontrar um telhado possível.

O cãozinho tenta várias vezes se abrigar, enquanto os outros cachorros mostram desespero com a situação. A cena do cãozinho em Canoas só foi transmitida depois que ele saiu da água.

"Globocop flagra cachorro tentando subir em telhado na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, nesta quinta (16). Imagem mostra 3 cães ilhados e a tentativa de um deles de mudar de local, mas quase sem conseguir sair da água."



Meu coração



pic.twitter.com/JrQuoKqYf3 -- Paola Debochada (@PaolaDeboche) May 16, 2024

"Esse cachorro, que deixou nossa equipe muito desesperada, finalmente achou uma ponta de telhado que estava um pouco menos inundada e conseguiu sair", disse a apresentadora da Globo News, Camila Bomfim.

Essas cenas são diárias

Camila Bomfim, jornalista

Cachorro ilhado em árvore

Um cachorro que ficou em cima de uma árvore para fugir da água foi resgatado em São Leopoldo, no dia 12 de maio, por militares do Corpo de Bombeiros do Piauí, que viajaram para o Rio Grande do Sul para ajudar nos resgates e apoio às vítimas das chuvas.

Segundo o soldado que realizou o resgate, o cãozinho estava bastante debilitado quando foi encontrado.

"Ele já estava em estado de hipotermia, tanto que a gente precisou colocar uma manta térmica por cima e demos um pouco de comida", lembra.

A gente entra nas ruas inundadas e vai fazendo meio que uma ronda. Vimos esse cachorro por acaso. Ele não fez nenhum barulho, até porque estava em estado de hipotermia, bastante debilitado.

Soldado Ricardo Silva

Cão 'continua a nadar' após resgate

Um vídeo que circulou nas redes mostra um cachorro "nadando" no ar após ser resgatado de uma enchente no Rio Grande do Sul.

Voluntária diz que cachorros resgatados ficam traumatizados. "A gente levanta e eles ficam nadando no ar. Cada cachorro que sai do barco fica por horas assim".

No vídeo, o cachorro resgatado faz o movimento para continuar nadando enquanto é carregado por uma voluntária.

Reencontro emocionante com tutor

Um homem se emocionou ao reencontrar a cachorrinha dele em um dos abrigos destinados a animais perdidos de tutores. Vídeo do reencontro foi publicado nas redes sociais.

É ela?! Nem acredito. Eu sabia que tinha visto. Ô, glória a Deus. Olha a felicidade. Tu achou o teu pai.

Fala de mulher que grava a cena do reencontro

Na gravação, o homem —que não teve o nome identificado— se aproxima da cadela e a pega no colo. Ambos se reconhecem e, a partir daí, o tutor se emociona e chora copiosamente.