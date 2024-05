PF não conferiu documentos de equipe que recuperou armas em aeroporto no RS

A equipe da Polícia Federal que participou do resgate de cerca de 3.000 armas da Taurus no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, não fez a conferência das identidades das pessoas que atuaram na operação.

O que aconteceu

O UOL apurou que a equipe do COT (Controle de Operações Táticas da Polícia Federal) no Rio Grande do Sul não checou as pessoas que resgataram a carga bélica da Taurus. A ação, vista como excepcional por causa da maior tragédia climática vivida pelo estado, tinha como objetivo evitar que criminosos tivessem acesso à carga milionária.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que a responsabilidade pelos participantes da operação era "exclusivamente" da empresa dona da carga (leia abaixo).

"Enganados e coagidos". O caso ganhou repercussão após uma equipe de voluntários em salvamento de enchentes no Rio Grande do Sul afirmar que foi enganada e coagida por uma suposta funcionária da Taurus. Nicolas Vedovatto, que participou da busca, disse ao UOL que saíram de casa na intenção de resgatar crianças e acabaram no aeroporto, carregando caixas de armamento.

Eles (agentes) pareciam não saber que éramos civis(...) um dos agentes até botou a mão na cabeça quando descobriu que levamos a primeira remessa [de armas] de barco até um caminhão sem nenhuma escolta. Em nenhum momento perguntaram quem éramos.

Nicolas Vedovatto, voluntário

Vedovatto e cinco amigos que ajudaram no resgate das armas disseram que em momento algum tiveram suas identidades confirmadas.

A Taurus, por sua vez, desconhece a participação de estranhos na operação. Ao UOL, a empresa disse que contou com a ajuda do COT e com viaturas de uma transportadora credenciada. (Veja a nota abaixo)

Outro lado

A retirada das armas que estavam depositadas no Aeroporto Internacional Salgado Filho foi coordenada pela Polícia Federal, em articulação com a Fraport, administradora do Aeroporto Internacional Salgado Filho, e com a empresa proprietária da carga e as pessoas contratadas por ela, sendo esses, exclusivamente, os participantes envolvidos com a logística de remoção do armamento. A PF mobilizou o Comando de Operações Táticas (COT), especializado em missões de risco diferenciado, para garantir a segurança de todos os envolvidos na logística de retirada das armas.

Polícia Federal, em nota